Medvedev neemt lastige horde op Wimbledon, Kvitová neemt revanche

Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Adrian Mannarino voor de derde ronde op Wimbledon geplaatst. De als derde geplaatste Rus versloeg de Franse nummer 35 van de wereld - in een partij die door de duisternis over twee dagen werd uitgesmeerd - met 6-3, 6-3, 7-6 (5).

Mannarino had twee van hun drie duels op gras gewonnen, waaronder dat in juni in Rosmalen. Medvedev was derhalve gewaarschuwd en speelde uitstekend, al verzuimde hij door te trekken op 4-2 in de derde set.

De partij werd vrijdag bij een 4-4 stand hervat. Medvedev was ditmaal beter bij de les en na een breekkans in de elfde game maakte hij in de tiebreak het karwei op zijn tweede matchpunt af.

Kvitová neemt revanche

Bij de vrouwen plaatste de nummer negen van de wereld, Petra Kvitová, zich probleemloos voor de derde ronde. De tweevoudig winnares (2011 en 2014) was de Belarussische Aljaksandra Sasnovitsj de baas: 6-2, 6-2.

De Tsjechische, die afgelopen week zonder setverlies het toernooi in Berlijn op haar naam schreef, reikte na haar laatste titel in Londen nooit verder dan de derde ronde. Sasnovitsj was daar vijf jaar terug verantwoordelijk voor en dus had Kvitová nog wat goed te maken. En daarin slaagde ze met glans.