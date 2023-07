Mogelijk nieuwe opdrachtgever voor autofabrikant VDL Nedcar

Autofabrikant VDL Nedcar in Born heeft een intentieverklaring getekend met een nieuwe opdrachtgever. Dat heeft het bedrijf vandaag aan medewerkers laten weten, bevestigt het na berichtgeving in diverse media.

Tot maart volgend jaar bouwt het bedrijf auto's voor BMW, maar daarna stopt die opdracht. Daardoor verdwijnen 1800 banen bij VDL Nedcar. Het bedrijf is al langer op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.

Niet zeker

Hiermee is nog niet zeker dat de opdracht er komt. "We hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of we kunnen samenwerken", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Nu start een traject of we een contract kunnen sluiten." Met de voorbereidingen zijn zeventig banen gemoeid.

In de laatste drie maanden van dit jaar verwacht het bedrijf meer duidelijkheid te kunnen geven. Mocht de opdracht doorgaan, dan zou dat tot 3000 banen kunnen opleveren.

Toch neemt dat niet de zorgen over werkgelegenheid weg. De opdracht van BMW eindigt na maart 2024, en deze opdracht zou halverwege 2026 beginnen.

1800 banen

Vanaf november verliezen 1800 mensen hun baan bij het bedrijf, werd begin vorige maand bekend. Medewerkers hebben wekenlang gestaakt voor een nieuw sociaal plan.

Het is de vraag of daarna nog meer mensen VDL Nedcar moeten verlaten. "We hopen in 2024 geen afscheid van mensen te moeten nemen, maar dat kan wel als er geen nieuwe klanten komen."

Met welk bedrijf de intentieverklaring is getekend, blijft geheim. "Deze partij heeft ons verzocht niets te zeggen", zegt de woordvoerder. Er lopen ook gesprekken met andere potentiële opdrachtgevers.