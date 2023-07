Utrecht vergoedt paspoort voor nazaten slaafgemaakten bij nieuwe naam

De betrokkenen maken echter extra kosten doordat de geldigheid van een paspoort vervalt bij een naamswijziging, waardoor nieuwe identiteitsdocumenten nodig zijn. Voor zover bekend is Utrecht de enige gemeente in Nederland die ook de kosten voor persoonsbewijzen gaat vergoeden.

Een naamswijziging in Nederland loopt via de screeningsautoriteit Justis en kost 835 euro, plus de kosten van de geboorteakte van ruim 15 euro en de kosten voor psychologisch onderzoek.

Waarom een andere naam?

Na de afschaffing van de slavernij moesten de vrijgemaakte slaven worden opgenomen in het bevolkingsregister. Vaak bedacht een ambtenaar of plantagehouder ter plekke een naam die een verbastering was van de Europese naam van de slavenhouder of een fantasiewoord. Denk aan Vriesde (voor De Vries), Kenswil (omdraaiing van Wilkens), Bloemendaal of Braafheid.

Sommige afstammelingen van slaafgemaakten vinden de naam die ze nu dragen daarom belastend en kiezen liever voor een naam die verwijst naar hun Afrikaanse afkomst.

Wie nu zijn naam wil laten veranderen, moet nog een verplicht gesprek aangaan met een psycholoog die moet vaststellen of iemand lijdt onder zijn of haar koloniale naam. Vanaf volgend jaar is dat niet meer nodig.