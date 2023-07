De gewone zeehond heeft het zwaar: pups overleven niet

Het gaat niet goed met de gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee, zegt onderzoekscentrum Wageningen Marine Research. Er worden wel veel zeehondenpups geboren, maar het merendeel gaat snel dood. Het onderzoekscentrum verwacht dat hierdoor de populatie afneemt.

De populatie gewone zeehonden is sinds de jaren 90 sterk gegroeid. "Toen hadden we er een paar honderd. Nu 10.000", aldus Sophie Brasseur van Wageningen Marine Research. Dat lijkt positief, maar toch maakt ze zich zorgen: "Op de een of andere manier gebeurt er iets met de pups waardoor ze niet terugkomen in de populatie."

De groei stagneert dus. En daardoor zal de populatie volgens Brasseur langzaam afnemen: "Als de vrouwtjes die nu ieder jaar een pup krijgen op een gegeven moment doodgaan, worden er geen pups meer geproduceerd."

Het is niet bekend waardoor de pups niet overleven. De populatie wordt iedere zomer geteld, maar er wordt geen verder onderzoek gedaan. "We weten niet waar de pups naartoe gaan of wat er precies gebeurt. Dat is best jammer."

"Misschien komen we achteraf erachter dat we iets structureel fout hebben gedaan waardoor we op een gegeven moment bijna geen zeehonden meer hebben", zegt Brasseur.

Meer onderzoek

Daarom pleit Brasseur voor meer onderzoek. Er zou volgens haar gekeken moeten worden of de veranderingen in de Noordzee en kustzone de zeehonden beïnvloedt. "Moeten de zeehonden vanwege windparken, vaarroutes en zandsuppletie verder gaan om hun kostje bij elkaar te krijgen?"

Ook moet er volgens haar gekeken worden naar wat de zeehonden precies eten. Daar zou ook een probleem mee kunnen zijn, zegt Brasseur.