Onbegrip in landelijke politiek over 600 gelovigen in kerk Staphorst

Gelovigen komen aan bij de Dorpskerk in Staphorst - ANP

Tweede Kamerleden zijn niet te spreken over de drie kerkdiensten van vandaag in de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst. In de Dorpskerk waren per dienst maximaal 600 mensen welkom. Ze hoefden geen mondkapje te dragen en er werd gezongen. Bij religieuze bijeenkomsten geldt geen maximumaantal bezoekers, op voorwaarde dat bezoekers vooraf reserveren en er bij binnenkomst een gezondheidscheck is. De kerk in Staphorst zegt dat aan die voorwaarden wordt voldaan, maar de landelijke politiek is kritisch. Niet het goede voorbeeld "Kerken hebben in ons land een vrijheid waar ze in deze crisis heel verantwoordelijk mee omgaan", twittert ChristenUnie-leider Segers. "Ze zijn gelukkig ook geen haarden van besmetting. Maar als je een kerkdienst met 600 mensen houdt geef je wat mij betreft niet het goede voorbeeld, zoals andere kerken wel doen." "Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid," zegt Kamerlid Chris van Dam van het CDA. Hij wijst erop dat bijna alle kerken, moskeeën en synagogen terughoudend omgaan met vieringen en diensten. Deze kerkganger in Staphorst begrijpt wel dat er vragen zijn over het aantal gelovigen:

Kerkdienst in Staphorst druk bezocht, ook in coronatijd - NOS

Om 09.30 uur was de eerste samenkomst in Staphorst. Kerkgangers werd voorafgaand aan de dienst verzocht om niet met de pers in discussie te gaan en zich aan de regels te houden. "Het bezoekersaantal lijkt hoog, maar we hebben een grote kerk", zei de secretaris van de kerkenraad Albert Bouwman gisteren tegen de NOS. Volgens hem heeft de kerk plaats voor 2300 mensen, maar vanwege de afstandsregels zijn er al maanden per dienst niet meer dan 600 mensen aanwezig. Ook voldoet de ventilatie aan de RIVM-eisen, zei Bouwman. Niet langs de lijn SP-fractievoorzitter Marijnissen vindt het "totaal niet uit te leggen". "Theaters en horeca moeten zich houden aan de regel van maximaal 30 personen per ruimte. Dit is onverantwoordelijk, zeker ook naar de medewerkers in de zorg." PvdA-leider Asscher vindt net als de SP dat er voor religieuze organisaties geen uitzondering moet worden gemaakt als het gaat om groepsgroottes. "Het is echt onverantwoord dat honderden mensen in Staphorst in een kerk samenkomen, terwijl van andere Nederlanders wordt gevraagd om niet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen te gaan staan." D66-fractievoorzitter Jetten vindt dat minister Grapperhaus naar Staphorst moet gaan voor een "indringend gesprek".

De Dorpskerk in Staphorst - ANP