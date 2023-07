Asieloverleg gaat vanmiddag verder, dan moet er een nieuw plan liggen

De crisisonderhandelingen tussen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een beperking van de asielinstroom gaan vanmiddag verder. Alle ogen zijn gericht op het 'huiswerk' dat staatssecretaris Eric van der Burg vannacht heeft meegekregen. Hij moet een compromis verzinnen waarmee de ChristenUnie akkoord kan gaan.

VVD en ChristenUnie staan op dit moment nog lijnrecht tegenover elkaar. Volgens betrokkenen was premier Mark Rutte op ramkoers. Hij zette de boel op scherp door met een quotum voor nareizigers te komen waarmee de ChristenUnie niet kon leven. Daardoor ontstond deze week een crisissfeer.

Rutte heeft gisteravond, volgens verschillende mensen die bij de onderhandelingen aan tafel zaten, excuses gemaakt voor zijn powerplay. Dat zou de kou uit de lucht hebben genomen, waardoor de onderhandelingen vannacht in een betere sfeer verliepen. Maar het inhoudelijke probleem ligt er nog.

'Niet gemakkelijk'

Het is nu aan asielstaatssecretaris Van der Burg om voor het beraad van vanmiddag een plan op papier te zetten met beperkende maatregelen voor tijdelijke vluchtelingen, die juridisch haalbaar zijn en ook door de ChristenUnie gesteund kunnen worden.

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid (het ministerie waaronder ook Van der Burg valt) noemde het vanochtend voor aanvang van een reguliere ministerraad "niet gemakkelijk" om zo snel een variant te verzinnen. Maar ze zei dat na maanden onderhandelen alle informatie al op tafel ligt en dat daar nu mee gepuzzeld wordt. "Het is niet aan de orde dat we opeens met iets heel nieuws komen."

Op de vraag of de coalitiepartners er vandaag uitkomen, zei Yesilgöz: "Dat weet ik niet."

D66-vicepremier Sigrid Kaag zei dat "iedereen een goede, effectieve oplossing wil vinden, die ook recht doet aan het feit dat het om mensenlevens gaat".

Wat haar betreft is er vandaag geen deadline. Ze verwees naar een uitspraak van de Israëlische oud-premier Yitzak Rabin: "In onderhandelingen zijn er geen heilige deadlines."

CDA-minister Hugo de Jonge is optimistisch: "Wat we te doen hebben, is met zijn allen tot een oplossing komen. En dat kan echt. Ik ben ervan overtuigd dat als je dat wilt, dat het ook kan."

ChristenUnie-vicepremier Schouten toonde zich vooral afwachtend: "We zijn nog steeds in gesprek met elkaar, ik ga gewoon kijken."

Gezinshereniging

De onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie werden vannacht rond 01.45 uur afgebroken. Dat betekent dat het kabinet opnieuw een spannende dag tegemoetgaat.

Heikel punt is de wens van de VVD om een beperking op te leggen voor gezinshereniging aan toekomstige vluchtelingen. Die beperking hangt samen met de invoering van een twee-status-stelsel voor vluchtelingen. De vier partijen zouden het op zich wel eens zijn over de invoering van zo'n stelsel, maar over die beperking dus niet.