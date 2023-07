Frans weekblad publiceert naam agent die Nahel doodde, minister wil maatregelen

Oise Hebdo weigert het stuk offline te halen: "Gezien de zwaarte van de situatie, zouden zijn gegevens vroeg of laat toch opduiken." Ook schrijft de hoofdredacteur dat de gelekte privé-gegevens al langer dagen op internet te vinden zijn, ook zijn precieze woonadres. Volgens hem is die informatie voor zijn lezers relevant omdat de agent in het departement Oise woont, waarover het weekblad schrijft.

De politie ziet in de publicatie een motief voor het aanzetten tot geweld: "Onze collega en zijn familie zijn al geschaad, zijn partner en kind zijn hun huis al uit. Deze informatie is niet van toegevoegde waarde, behalve dat het ze in gevaar brengt."

Politievakbonden gaven op hun beurt een verklaring naar aanleiding van de gewelddadigheden en rellen. Daarin werden de relschoppers 'een bende wilden' genoemd. "We zijn in oorlog", schreven twee vakbonden. "We hebben er genoeg van dat een gewelddadige minderheid zijn wil oplegt. We moeten dit ongedierte bestrijden.""

"Volgens het weekblad schuilen er dus geen kwade bedoelingen achter het vrijgeven van de gegevens. De publicatie en de reactie van het ministerie geven aan hoe gespannen de verhoudingen in Frankrijk zijn sinds de dood van Nahel. Een grote groep mensen is woedend over politiegeweld en een andere groep is juist boos om het 'banlieue-geweld'.

Agent Florian M. zit in voorlopige hechtenis. Het onderzoek is in volle gang. Tijdens een verhoor legde de agent een verklaring af over het incident, die de krant Le Parisien heeft ingezien. Hij zei dat hij negen dagen achter elkaar gewerkt had en het schot loste uit angst voor de veiligheid van zijn collega.

De 17-jarige Nahel werd 27 juni staande gehouden door de politie omdat hij verkeersovertredingen beging. Toen de auto waar hij weer in beweging kwam, schoot M. hem dood.

De dood van de tiener leidde tot dagenlange onrust in Franse steden. Betogingen tegen het harde politieoptreden in vooral de achterstandswijken ontaardden in vernielingen en het plunderen van winkels.

De betogers vinden dat de dood van Nahel opnieuw bewijst dat de Franse politie een structureel probleem heeft met geweld en racisme tegen Fransen met een migratieachtergrond. Nahels ouders zijn van Algerijnse komaf.

Macron vraagt om eenheid

De Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties riep de Franse overheid daarom op om het politiekorps tegen het licht te houden. "Dit is het moment voor Frankrijk om serieus te kijken naar de diepe wortels van racisme en discriminatie bij de politie."

President Macron wil orde en eenheid in het land en zegt dat hij wil werken aan de onderliggende factoren van de verdeeldheid. Het verwijt vanuit die achterstandswijken is juist dat hij helemaal niets doet aan de achterliggende oorzaken.

Toen in 2018 het rapport-Borloo verscheen, een uitgebreid adviesrapport over de problemen in de banlieues - waar Macron zelf om had gevraagd - gooide de president het meteen in de prullenbak. Hij zou als er als "witte man" niets over kunnen weten. Hij nam wel enkele maatregelen, maar volgens critici was het te weinig en te laat.