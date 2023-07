Ontbossing Amazone met een derde afgenomen sinds aantreden Lula

De ontbossing van het Amazoneregenwoud is in de eerste zes maanden van de ambtstermijn van de Braziliaanse president Lula afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een daling van ruim 33 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op satellietbeelden van een wetenschappelijke overheidsinstelling. In een half jaar tijd blijkt zo'n 2649 vierkante kilometer aan regenwoud te zijn gekapt. Dat is ongeveer de oppervlakte van de provincie Drenthe. Vorig jaar ging het in dezelfde periode om bijna 4000 vierkante kilometer.

In juni ging het zelfs om een afname van 41 procent ten opzichte van vorig jaar. Juni is een maand waarin normaal gesproken de houtkap fors is omdat het droge seizoen dan begint.

Twee miljard bomen gekapt

Tijdens het presidentschap van Lula's voorganger, de uiterst rechtse Bolsonaro, werden veel meer delen van het Amazonewoud gekapt, om plaats te maken voor landbouwgrond. De afgelopen vier jaar ging het om een toename met zo'n 80 procent in vergelijking met de jaren ervoor. De regering-Bolsonaro sneed flink in het budget tegen illegale ontbossing.

Onder zijn bewind werden minstens twee miljard bomen gekapt, berekende een Braziliaans onderzoeksbureau. Er waren meer bosbranden en het geweld tegen milieuactivisten, inheemse leiders en journalisten in het Amazonegebied nam toe.