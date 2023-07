'Voorjaarsspecialist' Vanmarcke stopt door hartproblemen met wielrennen

Vanmarcke reed eind juni zijn laatste race, tijdens het Belgisch kampioenschap. Daar eindigde hij als 46ste. Tijdens dat nationaal kampioenschap kreeg Vanmarcke last van hartritmestoornissen, meldt hij op sociale media. Bij onderzoek werd littekenweefsel ontdekt op zijn hart. "Als ik blijf koersen, zou het littekenweefsel kunnen groeien en in de toekomst tot hartfalen leiden."

"Het is heel verdrietig en pijnlijk om op deze manier te moeten stoppen, maar tegelijkertijd ben ik dankbaar dat de problemen met mijn hart op tijd zijn ontdekt", zegt de in Kortrijk geboren Belg, die veertien jaar in het profpeloton rondreed.

De Belg Sep Vanmarcke is per direct gestopt met wielrennen. De 34-jarige renner heeft hartproblemen, meldt zijn ploeg Israël-Premier Tech.

Vanmarcke werd tweede in Parijs-Roubaix (2013), tweemaal derde in de Ronde van Vlaanderen (2014, 2016) en tweemaal tweede in Gent-Wevelgem. Hij reed ook vijf keer de Tour de France.

Vanmarcke begon zijn loopbaan bij Topsport-Vlaanderen en won aan het begin van zijn loopbaan in 2012 meteen Gent-Wevelgem. Velen zagen in hem een toekomstig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar zover kwam het niet.

Vanmarcke's grootste overwinningen waren in 2012, in Omloop Het Nieuwsblad, en in 2019, toen hij de Bretagne Classic won. In september 2022 liet hij in de Maryland Classic zien het winnen nog niet verleerd te zijn.

Dit voorjaar kwam Vanmarcke in Parijs-Roubaix tot de zestiende plek, in de Ronde van Vlaanderen tot de 24ste en eindigde hij als derde in Gent-Wevelgem.