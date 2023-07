Landen bereiken akkoord over verduurzaming scheepvaart

De internationale scheepvaart wil in of rond 2050 CO2-neutraal zijn. De 175 landen die aangesloten zijn bij de maritieme organisatie van de Verenigde Naties (IMO) hebben hierover in Londen een akkoord bereikt. In 2030 moet de uitstoot van de scheepvaart met 20 procent verminderd zijn. In 2040 moeten schepen 70 procent minder CO2 uitstoten.

Maatregelen om deze doelen te halen worden de komende anderhalf jaar uitgewerkt. Het gaat dan onder meer om een wereldwijde klimaatheffing op de brandstof voor schepen. Het is de bedoeling dat de maatregelen in 2027 worden ingevoerd.

Compromis

Het resultaat is een compromis tussen de meeste westerse landen aan de ene kant en China en veel ontwikkelingslanden aan de andere kant. Europa wilde een harde doelstelling in 2050 en een snelle invoering van de brandstofheffing. China noemde dit een onrealistische verhoging van de transportkosten.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is desalniettemin tevreden met het resultaat en noemt het akkoord zelfs historisch. "Een scherpere formulering was wenselijk geweest", zegt klimaatspecialist Nick Lurkin van de KVNR. Hij heeft er begrip voor dat sommige landen "wat meer flexibiliteit" krijgen om aan de eisen te voldoen.

In Europa moeten schepen vanaf volgend jaar CO2-rechten betalen die binnen drie jaar oplopen tot 100 procent van de uitstoot. Zeeschepen moeten de komende decennia over van sterk vervuilende stookolie op schone brandstoffen. Dat kan vloeibaar gas (lng) zijn waarvan de CO2 wordt afgevangen of op waterstof gebaseerde brandstoffen als ammoniak en methanol.