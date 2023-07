OM vervolgt schippers bootongeluk Terschelling

Het Openbaar Ministerie gaat twee mannen vervolgen voor hun betrokkenheid bij het dodelijke bootongeluk op de Waddenzee afgelopen najaar. Het gaat om de schippers van de veerboot en de watertaxi die met elkaar in botsing kwamen.

Bij het ongeluk kwamen drie mannen en een 12-jarige jongen om het leven. Het lichaam van de jongen is nog altijd niet gevonden. Vier mensen, onder wie de schipper van de watertaxi, raakten gewond.

Kort voor de botsing in de vroege ochtend van 21 oktober hadden de twee schippers kort contact met elkaar over hoe ze elkaar gingen passeren. Volgens het OM was de communicatie onvoldoende en werden er onduidelijke afspraken gemaakt. De schipper van de watertaxi maakte daarnaast een onveilige stuurbeweging, waardoor de veerboot de watertaxi niet meer kon ontwijken. De watertaxi werd overvaren en brak doormidden.

De schippers zullen worden vervolgd voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Daarnaast vervolgt het OM de mannen voor schuld aan het tot zinken brengen van een andere boot, met levensgevaar of de dood tot gevolg.

Te hoge snelheid

Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat beide boten met te hoge snelheid door de smalle vaargeul het Schuitengat voeren. De maximaal toegestane snelheid is daar 20 kilometer per uur, maar de veerboot voer met een snelheid van 55 en de watertaxi met 28 kilometer per uur.

Het Schuitengat is niet een officiële vaarroute van de veerboot, maar wordt vaker gebruikt door de rederij, omdat het een kortere route is. Dat scheelt geld, omdat er minder brandstof nodig is.

Eerder werd ook een ander bemanningslid als verdachte in de zaak gezien, maar besloten is om die zaak te seponeren. De man had geen invloed op het besturen van het schip, zegt het OM.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen de twee schippers behandeld wordt.