Geblesseerde Van de Ven denkt na over motorcrosstoekomst: 'Heb maar één lichaam'

Huidig wereldkampioene motorcross Nancy van de Ven (25) blijkt ernstiger geblesseerd dan gedacht, na haar val in mei in de Grand Prix in Frankrijk. Ze heeft niet alleen een gebroken kuit- en scheenbeen, maar ook een beschadigde kruisband en meniscus.

Herstel duurt voor de Zeeuwse daarom een stuk langer dan gehoopt. "Het is lastig te zeggen hoelang ik nog uitgeschakeld ben. Ik ben geopereerd aan de breuken. Het ziet er goed uit, maar het is nog niet vastgegroeid", zegt Van de Ven tegen Omroep Zeeland.

Trainen zit er voorlopig nog niet in. "Ik mag nu nog helemaal niets belasten. Ik heb nog twee zware operaties te gaan. Eerst moet de pin uit m'n scheenbeen. Daar moet ik eerst van herstellen en daarna moet er heel veel aan mijn knie opgeknapt worden. In de tussentijd zou ik weer op de motor mogen, maar eerst maar eens kijken of dat gaat."

'Ellendig'

Door de ernst van de blessures na de val is ze aan het denken gezet over haar toekomst als topsporter. "Ik besef dat ik maar één lichaam heb en dat ik daar m'n hele leven mee moet doen. Ik ben wel zover dat ik realistisch over mijn toekomst kan denken."

Van de Ven kan door haar valpartij haar wereldtitel niet verdedigen. "Zo mooi als het vorig jaar was, zo ellendig is het nu."