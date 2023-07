China verscherpt controles op Japans voedsel vanwege lozen koelwater

Ook vanuit Zuid-Korea klinkt er flinke kritiek op het Japanse voornemen, vooral van oppositiepartijen. Er zijn daar ook zorgen over de voedselveiligheid. Parlementariërs van de Democratische Partij demonstreerden vannacht voor het parlement en ook milieuactivisten gingen deze week in Seoul de straat op om tegen het plan te protesteren.

China is echter uiterst kritisch. Het stelt vragen bij de betrouwbaarheid van de zuiveringsapparatuur en hoe de lozingen gemonitord worden. Ook vinden de autoriteiten in Peking dat niet alle meningen van experts voldoende zijn meegenomen in het rapport van het IAEA.

Er gelden al sinds 2011 flinke restricties op de voedselimport uit Japan naar China. Sinds de tsunami en de daarop volgende kernramp in dat jaar mag niets uit Fukushima en negen andere Japanse regio's China in. Andere producten, zoals fruit, worden uit heel Japan niet toegelaten.

China gaat voedsel uit Japan strenger controleren. Het besluit volgt op het Japanse voornemen radioactief koelwater van de kerncentrale in Fukushima te gaan lozen in de Stille Oceaan.

Correspondent Sjoerd den Daas in China:

"China zegt: eerst zien dan geloven. De voedselveiligheid staat hier hoog in het vaandel. China is er meermaals de boot mee ingegaan, iedereen hier herinnert zich de melkpoederaffaire een paar jaar geleden, dat schandaal met melanine. Dus alles wat de voedselveiligheid betreft, daar zit men echt bovenop.

Los daarvan, gaat het ook om Japan. Men herinnert zich hier nog heel goed wat Japan heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Die relatie is extreem moeizaam hier in de regio. Als men Japan een loer kan draaien zullen ze dat in Peking echt niet nalaten. Ik sluit niet uit dat dat hier ook een belangrijke rol bij speelt."