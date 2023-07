Twee nieuwe toetreders pakken FM-frequenties Slam! en Sublime af

De radiozenders Sublime en Slam! van de Belgische uitgever Mediahuis verdwijnen uit de ether. Dat is het gevolg van de veiling van de negen beschikbare FM-frequenties voor commerciële radiozenders door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Verder is uit de veiling duidelijk geworden dat Qmusic een nog op te richten zusterstation krijgt. Ook krijgt nieuwszender BNR concurrentie van nieuwkomer Financial News Radio.

De FM-veiling was via de rechter afgedwongen door Kink, de alternatieve rockzender die eiste een kans te krijgen op een frequentie. Het station slaagde er uiteindelijk niet in om een etherfrequentie te bemachtigen.

In de juridische strijd voor een veiling kreeg Kink steun van het Belgische DPG. Dat bedrijf won juist wel in de veiling, door naast Qmusic een tweede frequentie te bemachtigen. DPG heeft inmiddels aangekondigd dat het binnenkort "een nieuw landelijk radiomerk" lanceert.

Mediahuis en Talpa

Mediahuis, de tweede grote Belgische uitgever in Nederland, kreeg met twee frequenties minder dan waarop het had gehoopt. Vorige week werd Radio Veronica nog van Talpa overgenomen. De eigenaar van Sublime kocht eerder al 100% NL, Slam! en Sunlite. Mediahuis zegt vandaag dat het de twee frequenties zal inzetten in voor Veronica en 100% NL, waardoor Slam! en Sublime online en in de digitale ether verder moeten.

Talpa behoudt de drie frequenties, voor Radio 538, Radio 10 en Sky Radio. De tweede nieuwe naam is Financial News Radio. Dit bedrijf werd pas in maart opgericht, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Eigenaar is Joost Zuurbier, die ceo is van financieel technologiebedrijf Bitsafe.