Eén nieuwe toetreder na veiling FM-frequenties

Talpa, Mediahuis, DPG, BNR en Financial News Radio mogen de komende jaren in de ether uitzenden op de radio. Dat is de uitkomst van de veiling van de negen etherfrequenties door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De vijf bedrijven zullen nog bekendmaken welke radiozenders er gaan uitzenden. Duidelijk is dat Talpa van vier naar drie frequenties gaat en dat DPG er van de huidige één naar twee gaat. Financial News Radio is de enige nieuwe speler.

Kink, de zender die de veiling via de rechter afdwong, blijft met lege handen achter.

(meer informatie volgt)