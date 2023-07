Ophef over 'Russisch' uitshirt Heerenveen: 'Friese vlag is enige waar ik aan denk'

Het nieuwe shirt is een ode aan het uitshirt van Heerenveen in het seizoen 1993/94. In dat jaar promoveerde de club naar het hoogste niveau.

"Er zijn mensen die een associatie maken met een situatie in de wereld waar iedereen zich tegen af zou willen zetten. Zeker wij als club ook. Dat zij dit zo zien, vinden wij heel vervelend en niet leuk", reageert Koopman. "Maar ik zie een mouw met onze kleuren van de club en de enige vlag waar ik aan denk, is de Friese vlag", zegt hij tegen Omrop Fryslân .

Het nieuwe uitshirt dat sc Heerenveen gisteren presenteerde, kan op sociale media rekenen op veel kritiek. Volgers van de Friese voetbalclub vinden dat in de wit-blauwe-rode mouw de Russische vlag te zien is. Commercieel directeur Martin Koopman kan zich niet vinden in de kritiek.

"In de rode stof van het shirt zijn ook de contouren van de zeven rode pompeblêden gedrukt, waardoor het uit- en thuisshirt perfect bij elkaar aansluiten. Wat ook overeenkomt in beide shirts is de strofe 'Lit jim gean, Friezen', aan de binnenkant van het shirt", schrijft de club verder. Pompeblêden zijn de hartvormige bladen op de Friese vlag. Lit jim gean, Friezen betekent Laat je gaan, Friezen.

Heereveen is niet van plan het shirt in de kast te laten liggen. Koopman: "Met een uitshirt kan je je een beetje uitleven. Wij zijn er trots op dat we al dertig jaar onafgebroken in de eredivisie spelen. Gelukkig krijgen we ook veel positieve reacties en vinden sommigen het zelfs het mooiste shirt ooit. Die balans moeten we dan maar vinden."

PEC Zwolle-tenue

PEC Zwolle paste het onlangs gepresenteerde keeperstenue wel aan wegens kritiek. Supporters vonden dat de kleuren van de outfit wel erg leken op die van rivaal Go Ahead Eagles. De directie gaf toe dat dat niet de bedoeling was.