Uitspraak in Marengo-proces tegen Taghi uitgesteld

De uitspraak in het Marengo-proces wordt uitgesteld, bevestigt de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank heeft vanwege de complexiteit van de verschillende zaken tegen Ridouan Taghi en zestien andere verdachten meer tijd nodig om over het vonnis na te denken.

Aanvankelijk zou de rechtbank op 20 oktober een vonnis uitspreken. Die datum is volgens de rechtbank niet haalbaar. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak wel gaat plaatsvinden.

Het Marengo-proces draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en een netwerk aan 'helpers' om hem heen. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Taghi en vijf medeverdachten. Ook voor de meeste andere verdachten zijn lange gevangenisstraffen gevraagd.

Volgens het OM is de groep verantwoordelijk voor zes liquidaties, drie moordpogingen en het treffen van voorbereidingen voor verschillende andere liquidaties.

Nieuw team van advocaten

In april werd Taghi's advocaat Inez Weski gearresteerd. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en Taghi. Inmiddels wordt Taghi verdedigd door een team van drie advocaten.

Een van hen zei onlangs al dat het vonnis uitgesteld zou moeten worden, omdat de nieuwe raadslieden zich eerst moeten inlezen in de zaak.