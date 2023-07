Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar op 27 april met zijn gezin en andere leden van de koninklijke familie naar Emmen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat de koning Drenthe aandoet op Koningsdag. Zijn moeder, koningin Beatrix, bezocht in 2002 de Drentse stad Hoogeveen in het kader van Koninginnedag.

Dit jaar vierde de koning zijn verjaardag in Rotterdam. Die viering viel samen met het tienjarig jubileum van zijn koningschap.