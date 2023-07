Drievoudig wereldkampioen massastart Mantia bergt schaatsen op

Mantia, die voordat hij in 2011 overstapte op het langebaanschaatsen een succesvol inline-skater was (28 wereldtitels), snelde in 2017, 2019 en 2021 naar WK-goud op de massastart en veroverde in 2020 brons bij de WK afstanden op de 1.500 meter.

Vorig jaar greep hij met het Amerikaanse team brons op de ploegenachtervolging bij de Olympische Spelen in Peking.