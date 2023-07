Stroomstoring in Eindhovens ziekenhuis, operaties uitgesteld

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kampt met een grote stroomstoring. Bij graafwerkzaamheden is vanochtend een stroomkabel geraakt, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Geplande operaties en afspraken gaan niet door.

Operaties die vandaag gepland stonden, worden verplaatst. Het ziekenhuis is nog druk met iedereen op de hoogte brengen, aldus de woordvoerder. Alle afspraken op de poliklinieken zijn tot 13.30 uur afgezegd.

Noodstroomvoorziening

Dankzij een noodstroomvoorziening kunnen zorg op de intensive care en andere acute zorg doorgaan. Patiënten die al in het ziekenhuis liggen, mogen blijven.

Ook de eerste hulp blijft toegankelijk. "Maar we hebben ziekenhuizen in de omgeving wel geïnformeerd, zodat we indien nodig patiënten naar een ziekenhuis in de regio kunnen verwijzen", aldus de woordvoerder.