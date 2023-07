Gynaecologen roepen Deense spermabanken op tot limiet aantal kinderen

Nederlandse gynaecologen hebben Deense spermabanken gevraagd een limiet te stellen aan het aantal kinderen dat zij wereldwijd verwekken met een donor, meldt de Volkskrant. Volgens gynaecologen van de werkgroep Gameetdonatie van de beroepsvereniging NVOG is het problematisch dat een dergelijke limiet wereldwijd niet bestaat.

Vrouwen kunnen zich in Nederland in tien van de dertien vruchtbaarheidsklinieken laten behandelen met buitenlands donorzaad, voornamelijk afkomstig van commerciële spermabanken in Denemarken, die wereldwijd veel donoren leveren. Ouders kiezen hiervoor omdat er hier grote wachtlijsten zijn en ze de donor niet zelf mogen selecteren, wat bij Deense banken wel kan.

In Nederland mogen spermadonoren maximaal 25 kinderen verwekken bij twaalf gezinnen. Die maatregel moet incest en inteelt voorkomen. Maar andere landen hebben soms helemaal geen limiet. Een Deense donor kan dus wel honderden nazaten hebben.

De commerciële spermabanken zijn weinig transparant over de aantallen. De grote Deense bank Cryos hanteert geen limiet, European Sperm Bank (ESB) zegt tegen de krant wereldwijd maximaal 75 gezinnen te helpen met een donor. Wel kan dit aantal veranderen.

De Nederlandse gynaecologen willen ook dat ouders en spermadonors kunnen achterhalen voor hoeveel nazaten een donor al is gebruikt. Daardoor komen ook de verwekte kinderen voor minder verrassingen te staan. Steeds meer kinderen willen weten van wie ze afkomstig zijn.

Verbod op doneren

De rechtbank in Den Haag legde in april een doneerverbod op aan 'massadonor' Jonathan M., die wereldwijd zeker 550 kinderen heeft verwekt. Hij hield zich dus niet aan de Nederlandse regelgeving, en wist dit te omzeilen doordat vruchtbaarheidsklinieken geen gegevens delen.

Wanneer kinderen geconfronteerd worden met honderden halfbroertjes en -zusjes kan dat "negatieve psychosociale gevolgen" hebben, stelde de rechter. Zo kan het voor de kinderen moeilijk zijn om een relatie met hen op te bouwen, en kunnen zij te maken krijgen met identiteitsproblemen.