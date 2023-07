Den Haag laat pestgedrag en discriminatie op stadhuis onderzoeken

De gemeente Den Haag laat op korte termijn onafhankelijk onderzoek doen naar de werkbeleving van medewerkers op het stadhuis. Aanleiding is een brandbrief van ambtenaren over uitsluiting, discriminatie en pestgedrag op de werkvloer.

In de brief, die eergisteren werd verstuurd naar onder meer de vakbonden FNV en CNV, zeggen anonieme medewerkers van de gemeente dat in het stadhuis sprake is van een "toxische werkomgeving".

Ze spreken over uitbuiting, discriminatie, pestgedrag en amper betrokkenheid van het management. Dat zou vooral spelen op afdelingen van Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) en de economische afdeling.

'Naar om te horen'

Met name ambtenaren met een migratieachtergrond zouden daarvan slachtoffer zijn en het gevoel hebben niet verder te komen in hun carrière. Meldingen hiervan worden niet opgepakt, aldus de briefschrijvers. Wie kritiek heeft of langdurig ziek is, wordt volgens de ambtenaren ontslagen.

Wethouder Saskia Bruines, sinds een week verantwoordelijk voor personeelsbeleid, zei gisteravond in de gemeenteraad dat ze geraakt is door de brief. "Ik vind het naar om te horen dat deze mensen het gevoel hebben dat ze zich niet kunnen uiten bij hun leidinggevenden en de vertrouwenspersonen."

Bruines neemt de brief "uiterst serieus", maar zei tegelijkertijd dat ze het moeilijk vindt om te begrijpen waar de brief precies over gaat, onder meer vanwege de anonimiteit van de schrijvers. "Vanaf deze plek wil ik deze mensen toch oproepen om zich te melden bij de gemeentesecretaris of bij mij, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen."

Bruines zal het reguliere personeelsonderzoek dat eens in de drie jaar wordt uitgevoerd, naar voren halen. Om te voorkomen dat de signalen uit de brief niet genoeg worden opgepakt, gaat ze met de vakbonden en vertrouwenspersonen in gesprek over hoe het onderzoek kan worden aangescherpt.

Signalen

In een breed debat, dat eigenlijk draaide om de jaarrekening, zeiden meerdere partijen dat ze ook voor de brief al signalen hadden ontvangen van een verziekte werkomgeving, schrijft Omroep West.

"Te lang hebben we gehoopt dat het beter zou worden. Het moet nu echt anders. Veel medewerkers voelen zich in de steek gelaten", zei ambtenaar en FNV-vertegenwoordiger Koos Maarleveld tegen de omroep.

Volgens Maarleveld is de weg naar de vertrouwenspersoon binnen de gemeente vaak heilloos. "Dan wordt het overgedragen aan de afdeling integriteit, maar dat is een slager die zijn eigen vlees keurt." Hij pleit voor een onafhankelijke commissie voor meldingen van ongewenst gedrag.