Ook oranjemars op WK voor vrouwen? KNVB deelt flyers uit in Nieuw-Zeeland

Spelers en staf van Oranje (een delegatie van bijna vijftig personen) stappen vandaag op het vliegtuig naar de andere kant van de wereld. Aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is een flinke organisatorische voorbereiding voorafgegaan. Nu is het alleen nog hopen dat de wedstrijden van het Nederlandse voetbalsters goed bezocht zullen worden. Dat was geen probleem bij de laatste drie eindrondes, die dicht bij huis werden gespeeld. Bij het EK 2017 (Nederland), WK 2019 (Frankrijk) en EK 2022 (Engeland) waren de reisafstanden kort en de tribunes vaak goed gevuld. Op de Olympische Spelen van 2021 in Japan bleven de stadions wegens corona leeg, maar viel het qua organisatie te overzien. Nederland speelde zijn wedstrijden alleen in Rifu en Yokohama. Logistieke operatie KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee heeft gezien hoe het vrouwenvoetbal zich in enkele jaren tijd snel ontwikkelde. "De top is enorm gegroeid. Het WK in 2019 was al een megaplatform. Maar je merkt dat dit WK nog vele malen groter wordt."

Doelstelling is kwartfinale Het Nederlands elftal wil op het WK minimaal de laatste acht halen. "Dat vinden we realistisch", zegt Van der Zee. "Alles meer is mooi meegenomen." "En natuurlijk gaan we ervoor om wereldkampioen te worden. Zoals bondscoach Andries Jonker zegt: we kunnen van iedereen winnen. Het spel wordt steeds beter. Ik ben positief gestemd."

De Nederlandse voetbalbond heeft een projectteam van zes mensen in Australië en Nieuw-Zeeland zitten om de logistieke organisatie in goede banen te leiden. Daarnaast reizen er zeven directieleden af, ook om te lobbyen om het WK 2027 naar Nederland, België en Duitsland te halen. "Dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland is een megalogistieke operatie", zegt Van der Zee. "Denk aan materialen, vluchten, hotels, accommodaties, velden, eten en drinken." Net boven nul Het trainingskamp van Oranje zit in Tauranga, in het noorden van Nieuw-Zeeland. Twee groepswedstrijden worden gespeeld in het zuidelijke Dunedin, waar het in de Nieuw-Zeelandse winter behoorlijk koud kan zijn. "We gaan van temperaturen rond de 20 graden naar net boven nul. We hebben winter- en zomerkleding nodig", vertelt Van der Zee.

Bondscoach Andries Jonker - ANP

Als Oranje de knock-outfase bereikt, wacht een wedstrijd in Australië. De mogelijke kwartfinale en halve finale zijn weer in Nieuw-Zeeland en de finale en de troostfinale worden weer in Australië gespeeld. Oranjemars Vanwege de verre reis en het bijbehorende prijskaartje zullen weinig Nederlandse supporters het WK bijwonen. Toch hoopt de KNVB op redelijk wat aanhang. "In Nieuw-Zeeland wonen zo'n 150.000 mensen met Nederlandse roots", weet Van der Zee. "Die proberen we te triggeren om naar de stadions te komen."

Duizenden Nederlandse fans namen bij het WK van 2019 in Frankrijk deel aan de oranjemars - ANP

"We delen flyers uit op universiteiten en scholen. In diverse steden komen posters te hangen en op Facebook en Instagram proberen we locals met Nederlandse roots te bereiken." Ook aan de andere kant van de wereld organiseert de KNVB oranjemarsen. De open oranje bus die altijd vooraan rijdt, is straks ook in Nieuw-Zeeland te zien. De KNVB hoopt dat de lokale bevolking in groten getale achter de bus naar het stadion loopt. Bij het WK in Frankrijk trok de oranjemars naar schatting 15.000 in het oranje geklede fans. Zo druk zal het in Nieuw-Zeeland niet worden. "Voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten zijn duizend kaarten verkocht aan supporters die Nederland steunen. Tegen Portugal zijn dat er 500 en tegen Vietnam 250 tot 300. Die aantallen kunnen natuurlijk nog toenemen."