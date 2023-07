Doden en tientallen gewonden bij brand in verzorgingshuis Milaan

Bij een brand in een verzorgingshuis in Milaan zijn zeker zes mensen omgekomen. Meer dan tachtig mensen zijn gewond geraakt. Dat melden Italiaanse persbureaus.

Het vuur brak rond 01.20 uur vannacht uit in een rusthuis voor 210 mensen in het zuiden van Milaan. Over de oorzaak is nog niets bekend. Van de ruim tachtig mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, zijn er zestien ernstig gewond. Twee van hen verkeren in levensgevaar.

Veel slachtoffers hebben last van rookvergiftiging. De gewonden zijn naar diverse ziekenhuizen in de regio Milaan gebracht.

De brand is inmiddels geblust. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak. De zorgresidentie is gevestigd in een gebouw met drie verdiepingen uit 1920. Het wordt sinds 1955 gebruikt als verzorgingshuis.