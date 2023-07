Consumenten kritischer met shoppen, maar geven meer uit in de horeca

In de winkelstraten is dit voorjaar een stuk minder uitgegeven aan spullen, zo blijkt uit de pinbetalingen van klanten van ING in het tweede kwartaal van dit jaar. Daartegenover staat een stijging van de uitgaven in de horeca.

De totale uitgaven van ING-klanten in winkels en horeca via pin, geldopnames en internetbetalingen namen ten opzichte van het eerste kwartaal toe met bijna 2 procent. Dat kwam vooral door een plus in de horeca (4 procent). Het mooie weer in april, mei en juni speelde daarbij mee, vermoedt ING-econoom Marten van Garderen.

Maar in winkels hielden consumenten dus de hand op de knip. Dalingen van de uitgaven waren vooral te zien in elektronicawinkels (-4 procent), in woonwinkels (-2,4 procent) en bij vrijetijdsspullen (-2 procent).

Op de rem

Supermarkten zagen in het tweede kwartaal wel een stijging in pinomzet, maar die toename is maar gering. "In de winkelstraat lijken de prijzen vaak harder te zijn gestegen dan de pinomzet", zegt Van Garderen. "Vooral bij winkels die goederen verkopen zien we de duidelijke signalen van een consument die op de rem staat."

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vanochtend met cijfers over consumentenuitgaven. In mei hebben huishoudens 1,4 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het CBS ziet ook dat mensen meer uitgeven aan diensten, zoals horeca- en kappersbezoek, en minder aan spullen, zoals kleding en elektrische apparaten.