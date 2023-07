Wekdienst 7/7: Kabinetsberaad onder hoogspanning verder • Hoger beroep Schiphol

Eerst het weer: de dag begint zonnig, lokaal ontstaan in de ochtend nog wat mistbanken. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Het wordt 26 tot 30 graden.

Goedemorgen! De ministers van de vier regeringspartijen zijn er vannacht na uren overleg niet uitgekomen. Het kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen gaat vandaag verder. Verder wordt in Rotterdam een monument onthuld voor de motoragent die twee jaar geleden werd doodgereden. En het hof doet uitspraak over het aantal vluchten op Schiphol.

Wat heb je gemist?

Het kabinet is het vannacht niet eens geworden over het migratiebeleid, maar het is ook niet tot een breuk gekomen. Iets na 01.30 uur kwamen de ministers naar buiten met de boodschap dat ze vandaag, na de ministerraad, verder praten.

Een heikel punt is de wens van premier Rutte om een grote groep asielzoekers een tijdelijke status te geven, met beperkte rechten op gezinshereniging. Met name voor de ChristenUnie is dat onacceptabel. Rutte zou zijn excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling, maar inhoudelijk zit het overleg nog vast. Vandaag wordt over een nieuwe variant van Ruttes voorstel gesproken.

Ander nieuws uit de nacht:

Gewonden bij twee schietpartijen in Winschoten: Ze waren allebei op een bedrijventerrein, ongeveer tegelijkertijd. Onderzocht wordt of er een verband is. Volgens de Groningse politie zijn de verwondingen van de twee slachtoffers niet levensbedreigend.

OceanGate staakt duikbootexpedities naar wrak Titanic: Dat meldt het duikbedrijf op zijn website. OceanGate kwam vorige maand groot in het nieuws toen diepzeeduikboot Titan vlak bij het wrak van de Titanic implodeerde.

'Twitter dreigt Meta met rechtszaak na lancering concurrerende dienst Threads': Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp lanceerde Threads deze week. In een brief spreekt de topjurist van Twitter van inbreuk op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom.

En dan nog even dit:

Ook de scheepvaart ontkomt niet meer aan klimaatmaatregelen. Schepen moeten uiteindelijk over op duurzame brandstoffen als waterstof en methanol. Een reder uit Harlingen die nog op stookolie vaart, kiest er tot die tijd voor om de C02 af te vangen. De directeur laat zien hoe dat werkt: