Etappe 7: na dertien jaar weer een finish in 'Nederlandse' aankomstplaats van de Tour

Tour de France etappe 7 - NOS

Komt het Tourpeloton aan in Bordeaux, dan is het vaak sprinten geblazen. Ook dit keer lijkt een massasprint onvermijdelijk. Sinds 1947 eindigde al 56 keer een Touretappe in de West-Franse stad. Maar de laatste, dat was alweer dertien jaar geleden. Op 23 juli 2010 (Mark Rutte was toen nog net geen premier) was Mark Cavendish de snelste in de massasprint, voor Julian Dean en Alessandro Petacchi. Het zou toch wat zijn als de Brit - zoals bekend azende op het recordaantal van 35 ritzeges - opnieuw in Bordeaux zou toeslaan.

Mark Cavendish wint in 2010 de massasprint in Bordeaux - AFP

Maar ook Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zullen vandaag graag willen toeslaan. Hoewel, de door een valpartij gehavende Jakobsen had het gisteren opnieuw zwaar. "In theorie zou ik morgen kunnen sprinten", zei hij gisteravond tegen Herman van der Zandt. "Maar ik moet eerst maar kijken hoe ik me voel op de fiets." Hoe dan ook heeft Bordeaux een beetje een Nederlandse dimensie: al twaalf keer won een Nederlander een Touretappe met Bordeaux als finishplaats.

Maar eerlijk is eerlijk: Belgen wonnen nog vaker in Bordeaux (vijftien keer) en van de topsprinters is Jasper Philipsen momenteel de te kloppen man, met al twee etappezeges op zak, mede mogelijk gemaakt door Mathieu van der Poel. Of zou de onvermijdelijke Wout van Aert nog iets van plan zijn? Nee, zei de onvermoeibare Belg na de Pyreneeënrit van gisteren: "'De snelle mannen hebben het veel rustiger gedaan dan ik. Het is misschien verstandig om even te herstellen vrijdag."

Punk en monsterkoersen Verhalen genoeg over finishplaats Bordeaux, maar wat weet u over startplaats Mont-de-Marsan? Wist u bijvoorbeeld dat daar in 1976 het eerste punkfestival ooit in Europa werd gehouden en dat daar onder meer The Police, The Damned, The Clash, Nina Hagen en The Pogues hebben opgetreden? Herman van der Zandt wist dat wel en vertelt daarover in zijn Dag van Morgen, waarin het ook gaat over de monsterkoers Bordeaux-Parijs.