Gewonden bij schietpartijen in Winschoten

Bij twee schietpartijen in Winschoten, in Groningen, zijn gisteravond twee gevonden gevallen. De dader of daders zijn voor zover bekend nog altijd voortvluchtig. Met een politiehelikopter is naar de schutter of schutters gezocht.

Rond 21.00 uur gisteravond kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij aan de Transportbaan, in het oosten van de stad. Even later bleek dat er ongeveer tegelijkertijd een schietpartij was op de Papierbaan, op hetzelfde bedrijventerrein. Bij beide incidenten viel een gewonde.

"De verwondingen zijn, zoals het nu lijkt, niet levensbedreigend", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Noord. Wat de politie betreft is het niet duidelijk of er een link is tussen de schietpartijen.