'Twitter dreigt Meta met rechtszaak na lancering concurrerende dienst Threads'

Twitter dreigt concurrent Meta voor de rechter te slepen omdat het bedrijf van Mark Zuckerberg volgens Twitter oud-medewerkers van de berichtendienst heeft aangetrokken om Twitter te kopiëren. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, lanceerde deze week het Twitter-alternatief Threads. Volgens de techgigant zelf hebben al ruim 30 miljoen mensen zich daarvoor aangemeld.

Nieuwssite Semafor heeft een brief in handen die Twitter direct op de dag van de lancering zou hebben gestuurd aan Meta-topman Zuckerberg. Daarin wordt het bedrijf beschuldigd van "systematische, opzettelijke en onrechtmatige inbreuk op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom".

De topjurist van Twitter hekelt in de brief dat Meta allerlei oud-medewerkers van Twitter heeft aangenomen die toegang hadden tot bedrijfsgevoelige informatie over Twitter. Hij noemt Threads een imitatie van Twitter.

'Valsspelen'

In de brief wordt geëist dat Meta direct stopt met het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van Twitter, en dat anders alle mogelijke juridische stappen zullen worden gezet tegen Meta.

Twitter-eigenaar Elon Musk lijkt de berichtgeving van Semafor te bevestigen. In reactie op een Twitteraar die de brief aanhaalt, reageert Musk met de tekst "concurrentie is prima, valsspelen niet".

De directeur van de communicatieafdeling van Meta, Andy Stone, wijst alle beschuldigingen in de brief van de hand. "Voor alle duidelijkheid: niemand van het Threads-ontwikkelteam is een voormalig Twitter-medewerker. Dat komt simpelweg niet voor."