Peter van der Velden (PvdA) wordt waarnemend burgemeester van Leiden

PvdA'er Peter van der Velden wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Leiden. De oud-burgemeester van onder meer Breda en Bergen op Zoom volgt tijdelijk partijgenoot Henri Lenferink op, die er na 20 jaar burgemeesterschap mee stopt.

Het is de bedoeling dat de 69-jarige Van der Velde aanblijft totdat er een geschikte opvolger voor Lenferink is gevonden. De vertrouwenscommissie wil vanaf oktober, in samenspraak met inwoners, een profielschets voor de nieuwe burgemeester opstellen. Die profielschets wordt in maart definitief vastgesteld en het is de bedoeling dat er dan in juli volgend jaar een nieuwe burgemeester voorgedragen kan worden. Die wordt in september beëdigd.

Burgemeester Lenferink reageert tegenover de lokale omroep Sleutelstad verheugd op de benoeming van Van der Velden. "Ik ben daar erg blij mee. Ik ken hem natuurlijk. Het is een hele fijne collega. Ik hoop alleen wel dat hij van haring houdt, anders wordt het een moeilijke 3 oktober", zegt Lenferink, verwijzend naar de haring en wittebrood die Leidenaren traditioneel eten met de viering van Leidens Ontzet op 3 oktober.

Ervaren

Van der Velden is een ervaren burgemeester. In de jaren 80 bekleedde hij het ambt voor het eerst in Nieuw-Ginneken, in Brabant. Sindsdien was hij ook burgemeester van Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Waarnemend burgemeester was hij eerder in Emmen, Dordrecht en Hoeksche Waard.

"Leiden is een bijzondere stad met een rijke cultuur, geschiedenis en innovatief karakter", reageert Van der Velde. Hij zegt er zin in te hebben om zijn ervaring in dienst te stellen van Leiden. "Daarbij ben ik me zeer bewust dat het niet eenvoudig is om deze functie in te vullen nu Leiden afscheid neemt van een voortreffelijke burgemeester."

Over Leidens Ontzet lijkt hij zich geen zorgen te maken: "Ik ben dol op haring", liet hij weten na de bekendmaking. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat in heel Leiden op 31 augustus de Leidse vlag uitgaat om afscheid te nemen van Lenferink en Van der Velde welkom te heten.