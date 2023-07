Kabinetsberaad over asiel vrijdag verder, crisis nog niet afgewend

Het kabinet gaat vrijdag verder onderhandelen over nieuwe maatregelen om de asielinstroom te beperken. De ministers van de vier regeringspartijen zijn er vannacht na uren overleg niet uitgekomen. Bronnen melden dat het overleg vastzit, nadat er eerst positieve signalen waren.

"Vanavond was een stap in een proces van stappen", zei premier Mark Rutte (VVD). Meer wilde hij niet zeggen, en hij kondigde vast aan dat hij daar vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie ook nog niets over zal zeggen. Daarna gaan de onderhandelingen verder.

"We hebben echt goeie gesprekken, maar je bent er pas uit als het afgerond is", zei vicepremier Sigrid Kaag (D66) na afloop. "Wij vinden dat er al een krachtig pakket ligt, maar je moet er met zijn vieren uitkomen."

Hoopvol

Volgens verschillende deelnemers is er nog genoeg aanleiding om door te praten. "Als we zouden denken er niet uit te komen dan zouden we er morgen geen tijd aan besteden", zei staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg (VVD).

Ook CDA-minister Hugo de Jonge is hoopvol. "Ik heb echt wel het gevoel dat we met vier partijen aan tafel zaten die de verantwoordelijkheid voelen om eruit te komen. Het zou moeten kunnen lukken."

De premier en vicepremiers na afloop van het overleg: