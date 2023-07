OceanGate staakt duikbootexpedities naar wrak Titanic

OceanGate, de eigenaar van het duikbootje Titan dat vorige maand implodeerde tijdens een expeditie naar het wrak van de Titanic, schort alle activiteiten op. Op de site van het Amerikaanse bedrijf valt te lezen dat alle commerciële en verkenningsoperaties zijn opgeschort. Het besluit wordt verder niet toegelicht.

De onderneming kwam afgelopen maand groot in het nieuws nadat de mini-onderzeeër Titan vermist was geraakt. Na een dagenlange zoektocht bleek dat de duikboot in de buurt van het Titanic-wrak was geïmplodeerd. Alle vijf opvarenden, onder wie OceanGate-oprichter Stockton Rush, zijn daarbij om het leven gekomen.

De Amerikaanse en Canadese autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de implosie, met de bedoeling om te voorkomen dat dit opnieuw kan gebeuren. Vorige week bleek dat er vermoedelijk menselijke resten aan boord van het geïmplodeerde vaartuigje zijn gevonden.

OceanGate had ook na de ramp nog twee expedities naar het wrak van de Titanic op de planning staan, in juni volgend jaar. Details over die plannen zijn er nog niet.