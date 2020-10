Alaphilippe juicht te vroeg, Roglic wint Luik-Bastenaken Luik - NOS

Primoz Roglic heeft twee weken na het dramatische verlies in de Ronde van Frankrijk de Ardennenklassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. Wereldkampioen Julian Alaphilippe waande zich al winnaar en stak zijn handen in de lucht toen Roglic hem in de allerlaatste meters toch nog voorbijstreefde. De Sloveen won het tumultueus verlopen sprintje van een groep van vijf renners, met daarin ook Tourwinnaar Tadej Pogacar, Marc Hirschi, die woensdag de Waalse Pijl won, en Matej Mohoric. Hirschi was op slag kansloos na een manoeuvre van de Fransman, die van de rechterkant van de weg naar het midden stuurde. Voor die gevaarlijke actie werd Alaphilippe door de jury teruggezet naar de vijfde plaats, de laatste plek van zijn groepje. 'Alles geven tot laatste centimeters' Voor Roglic is het zijn eerste grote eendagszege. "Ik ben hier heel blij mee, het was zo spannend", reageerde de Jumbo-Visma-renner. "Ik ben nooit gestopt erin te geloven en heb alles gegeven tot de laatste meters, tot de laatste centimeters eigenlijk." "Eindelijk ben ik erin geslaagd iets te winnen", kijkt Roglic met zelfspot terug op het mislopen van de eindzege in de Tour. "Het is een ongelofelijk gevoel, drie maanden van huis is echt lang. Ik ben heel erg blij." Bekijk hieronder de finishfoto en de reactie van Roglic:

Het elitegroepje bleef over op kop van de wedstrijd nadat Alaphilippe de favorietengroep uit elkaar had getrokken op de laatste van elf beklimmingen, de Côte de la Roche-aux-Faucons. Ook oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski kon nog even volgen, maar een versnelling van Hirschi was Kwiatkowski te machtig, waarna vijf renners in de straten van Luik mochten sprinten om de zege in het wielermonument. Mohoric knokte zich terug uit een achtervolgende groep. Van der Poel komt tekort in finale Mathieu van der Poel kon lang mee in zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik, maar moest passen toen Alaphilippe zijn demarrage plaatste. Van der Poel, zaterdag nog winnaar van de BinckBank Tour na een imposante solo van vijftig kilometer, leidde de achtervolging, maar het gat bleek onoverbrugbaar. "Ik vind het een beetje een gemiste kans", zei Van der Poel. "Op de klim kwam ik tekort, maar toen ik zag dat Mohoric erbij kwam, vond ik dat wel zuur. Ik voelde me eigenlijk heel goed, maar toen ze echt versnelden, kon ik niet mee."

Mathieu van der Poel, zaterdag in de BinckBank Tour - AFP

Op de beroemde en gevreesde Côte de la Redoute werd de laatste aanvaller uit de vroege kopgroep opgeraapt. De Zwitser Michael Schär bleef van de negen vluchters het langst vooruit, maar 35 kilometer voor de streep moest hij capituleren. Alaphilippe en Hirschi, winnaar van de Waalse Pijl, voerden het peloton aan op de helling, waar aanvallen tussen de favorieten uitbleven. De ervaren Michael Albasini, Luis Léon Sánchez en Rui Costa deden een poging weg te komen, maar de groep bleef bijeen tot de Côte de la Roche-aux-Faucons. Daar nam Tom Dumoulin in dienst van Roglic de koppositie in handen met Alaphilippe en Kwiatkowski in zijn wiel. Van der Poel zakte iets naar achteren, maar hield aanvankelijk de aansluiting met de andere favorieten. Alaphilippe doet het weer Vijfhonderd meter onder de top plaatste Alaphilippe zijn aanval, vergelijkbaar met de versnelling die hem een ritzege in de Tour en afgelopen weekeinde de wereldtitel opleverde. Hirschi dichtte het gat en Roglic, Pogacar en Kwiatkowski konden mee. Die tempoversnelling kon Van der Poel niet beantwoorden. Een aanval van Hirschi trok de groep uit elkaar en zorgde ervoor dat Kwiatkowski de handdoek in de ring moest gooien. De achtervolgende groep werd aangevoerd door Mathieu van der Poel, maar bleef hangen rond de twintig seconden en kon de aansluiting niet meer maken. Alleen Mohoric slaagde daar nog in, maar zonder succes. Bekijk hieronder de reactie van Dumoulin:

Dumoulin over zege Roglic: 'Supervet, mooier kan bijna niet' - NOS

Van Avermaet hard onderuit De nervositeit in het peloton leidde op honderd kilometer van de finish tot een valpartij waarvan Greg Van Avermaet het grootste slachtoffer werd. De olympisch kampioen viel op zijn schouder en bleef lang liggen op het asfalt. Van Avermaet geldt als een van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die later deze maand verreden worden. Of hij deel kan nemen aan die klassiekers is nog niet duidelijk.

Van Avermaet hard onderuit: streep door Vlaamse klassiekers? - NOS