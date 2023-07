Vier aanhoudingen voor brand in schuur in Amstelhoek

De politie heeft vanavond vier mensen aangehouden vanwege een brand in het Utrechtse dorp Amstelhoek. Daar brak brand uit in een schuur bij een woning. Volgens de politie is de brand, die inmiddels is geblust, onder verdachte omstandigheden ontstaan.

Het vuur werd rond 20.30 uur ontdekt. Volgens RTV Utrecht waren in de wijde omgeving zwarte rookwolken te zien. Ook werden meerdere knallen gehoord. Dit waren mogelijk gasflessen die ontploften, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen de regionale omroep.

Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat de brand naar de woning oversloeg. Een persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken door het ambulancepersoneel.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De woning wordt momenteel bewaakt.