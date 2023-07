Titelhoudster Rybakina simpel door, partijen Murray en Medvedev vandaag hervat

Titelhoudster Jelena Rybakina is op Wimbledon doorgedrongen tot de derde ronde. De Kazachse klopte Alizé Cornet, de mondiale nummer 74, met 6-2, 7-6 (2).

Rybakina verloor in de eerste ronde nog de eerste set, maar liet er nu geen gras over groeien. Met haar ferme slagen won ze in een sneltreinvaart de eerste set. De 33-jarige Cornet kwam in Londen nooit voorbij de achtste finales, maar verraste al wel onder anderen Serena Williams in 2014 en Iga Swiatek in 2022.

Cornet bleef mede dankzij 32 afzwaaiers van Rybakina in set twee wel bij. Op 5-5 liet ze vijf breekkansen liggen en kwam ze lelijk ten val. Toch dwong ze nog een tiebreak af en daarin heerste Rybakina.

Muchová niet voorbij eerste ronde

Voor Karolína Muchová was in Londen de eerste ronde al het eindstation. De als zestiende geplaatste Tsjechische boog met 4-6, 7-5, 1-6 voor de Duitse Jule Niemeier, de nummer 103 van de wereld.

Muchová bereikte vorige maand nog de finale van Roland Garros. Niemeier debuteerde vorig jaar met een kwartfinaleplek, maar won het afgelopen halfjaar slechts vijf partijen.