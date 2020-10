Opnieuw tienduizenden betogers in Wit-Rusland, politie zet waterkanon in

In Wit-Rusland zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen het bewind van president Loekasjenko. Op sociale media is te zien dat de mensen in grote groepen richting het centrum van de hoofdstad Minsk lopen, en ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Het is voor buitenlandse journalisten moeilijk om te controleren hoe de situatie precies is; afgelopen week trok Wit-Rusland alle accreditaties in.

De veiligheidstroepen zijn in de hoofdstad massaal aanwezig en hebben het waterkanon ingezet tegen de demonstranten. Metrostations zijn gesloten en de omgeving van het Onafhankelijkheidspaleis is afgesloten. Gemaskerde agenten hielden meerdere betogers aan en in Telegram-groepen is te zien dat groepjes mensen worden afgevoerd in kleine busjes.

Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie gaat het tot nu toe om zo'n twintig arrestaties, in andere berichten wordt gesproken over meer aanhoudingen. Ook drie journalisten zouden kort zijn vastgehouden. Het mobiele internet werd in de loop van de middag geblokkeerd.

Vrijlating gevangenen

De Wit-Russische oppositie had de nieuwe protesten voor vandaag aangekondigd. De betogers eisen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten en demonstreren al weken voor nieuwe verkiezingen, na de frauduleus verlopen presidentsverkiezingen van deze zomer.

Loekasjenko werd verkozen met 80,1 procent van de stemmen, zeggen de Wit-Russische autoriteiten, maar de EU erkent de verkiezingsuitslag niet en alom wordt aangenomen dat er massaal is gesjoemeld met de uitslag. Afgelopen week bereikten de EU-leiders een akkoord over sancties tegen Wit-Russische functionarissen. Loekasjenko staat niet op de sanctielijst.