Coalitieakkoord in Friesland met BBB, CDA, CU en de Fryske Nasjonale Partij

De BoerBurgerBeweging, het CDA, de ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) gaan samenwerken in het provinciebestuur in Friesland. Het coalitieakkoord wordt volgende week gepresenteerd. Het is nog niet bekend wat erin staat.

De witte rook komt twee weken nadat er met de PvdA een akkoord was gesloten. Die partij kwam daar van terug vanwege plannen om te bezuinigen op cultuur en natuurontwikkeling. BBB, CDA en ChristenUnie onderhandelden hierna verder met de FNP en kwamen vandaag tot het akkoord, meldt Omrop Fryslân.

De FNP heeft volgens formateur en SGP-Kamerlid Chris Stoffer gezorgd voor substantiële wijzigingen. Het eerdere akkoord is dan ook behoorlijk verbouwd: "Partijen die eerder een veer gelaten hebben, hebben die nu teruggepakt."

Stoffer geeft aan dat er nog geen handtekeningen onder het akkoord staan, maar: "Er is geen enkele reden om te bedenken dat iemand gaat zeggen dat die het niet ziet zitten."

Geen foto

Na het akkoord met de PvdA werd twee weken geleden een feestelijke foto gemaakt. "Dat hebben we nu bewust niet gedaan. Dat doen we volgende week bij de presentatie", zegt Stoffer.

Op woensdag 19 juli worden de Friese gedeputeerden benoemd. Friesland was de op een na laatste provincie zonder bestuur. Alleen Noord-Brabant moet nu nog een coalitie vormen.