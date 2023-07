Vakantieparkenondernemer Peter Gillis vervolgd voor belastingfraude

Recreatieondernemer en tv-persoonlijkheid Peter Gillis wordt vervolgd voor belastingfraude. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van zakenblad Quote.

De eigenaar van de Oostappen Groep Vakantieparken wordt verdacht van het niet op de juiste manier voeren en bewaren van de administratie, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de Belastingdienst en het niet (tijdig) doen van aangifte vennootschapsbelasting.

Er zijn verschillende verdachten in de zaak, Gillis is er één van. De vervolging door het OM volgt op controles die in 2019 werden gedaan op de vakantieparken. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, het OM en de Arbeidsinspectie onderzochten daarbij de parklocaties in Asten, Loon op Zand, Valkenswaard en Hoek.

De tenlasteleggingen zijn aan de verdachten uitgereikt en zij krijgen nu de kans om onderzoekswensen in te dienen. "Er is nog geen regiezitting of inhoudelijke zitting gepland", zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM.

Aangifte van mishandeling en bedreiging

Ook op persoonlijk vlak rommelt het in het leven van Peter Gillis. Zijn ex-vriendin Nicol Kremers deed in juni aangifte tegen Gillis wegens mishandeling en bedreiging. Ook van die zaak is nog niet bekend wanneer de zitting is.

Daarnaast werd eind juni besloten dat Gillis zijn villa in het Belgische Lommel moet laten slopen en een boete moet betalen van 34.000 euro. In september 2019 begon Gillis aan de bouw van het huis, zonder dat hij daarvoor een vergunning had aangevraagd. Gillis gaat waarschijnlijk tegen deze uitspraak in beroep.

Bovendien moet Gillis tonnen aan dwangsommen betalen aan verschillende gemeenten waar zijn vakantieparken staan. Volgens de Raad van State heeft hij onder andere in de gemeenten Peel en Maas, Terneuzen en Loon op Zand de afspraken over huisvesting van buitenlandse werknemers aan zijn laars gelapt.