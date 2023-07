Alle appjes regering-Johnson uit coronaperiode moeten worden vrijgegeven

Alle WhatsApp-berichten die de voormalige Britse premier Johnson heeft gestuurd aan zijn personeel tijdens de covid 19-pandemie moeten worden vrijgegeven. Dat heeft het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk bepaald. De regering van de huidige premier Sunak had geprobeerd dit bij de civiele rechtbank tegen te houden. Hierdoor moet het kabinet gehoor geven aan de eis van een onderzoekscommissie om alle WhatsApp-berichten van Johnson bekend te maken. De rechters van het High Court oordeelden dat die eis gegrond is. Het vonnis betekent in feite dat de regering niet kan selecteren welke berichten zij relevant acht voor het onderzoek; ze moet alle WhatsApp-berichten uit de periode van ongeveer twee jaar pandemie overhandigen. De regering-Sunak had betoogd niet overtuigd te zijn van de relevantie van het materiaal voor het onderzoek. Hogerhuislid Hallett, de gepensioneerde rechter die de onderzoekscommissie naar de Britse corona-aanpak leidt, zei eerder dat zij daar zelf over gaat en de rechters hebben haar gelijk gegeven. De uitspraak is een tegenslag voor Sunak, die de publieke verontwaardiging over de aanpak van de uitbraak van het coronavirus achter zich wil laten. Als minister van Financiën was hij een van de meest vooraanstaande leden van de regering-Johnson in de pandemie. De oppositiepartijen beschuldigden hem ervan dat hij het onderzoek wil frustreren.

Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst: "Sunak kreeg felle kritiek te verduren door de notities en berichten niet door te sluizen aan de onderzoekers. De regering, die zelf opdracht had gegeven tot de totstandkoming van de onderzoekscommissie, leek er nu alles aan gelegen het onderzoek te dwarsbomen. Waarom wilde Sunak de berichten niet overhandigen? De officiële verklaring van de regering: de meeste van Johnsons berichten en notities zouden niet relevant zijn voor het onderzoek. Verschillende Britse media meldden echter dat een andere overweging meespeelde. Johnsons WhatsApp-berichten zouden ook communicatie met Sunak en andere leden van zijn regering bevatten die Downing Street in verlegenheid kunnen brengen. Wat de waarde is van Johnson notities zal pas veel later blijken. Het juridisch gevecht is een relatief klein onderdeel van een veel groter onderzoek dat alle aspecten van de pandemie en de aanpak van de Britse regering tegen het licht houdt. Vorige maand begon de commissie met haar eerste getuigenverhoren, maar naar verwachting gaat het onderzoek zeker tot 2026 duren."

De regering heeft in een officiële reactie gezegd het oordeel van de rechters te respecteren en samen te werken met het onderzoeksteam. "Maar we kunnen samenwerken om een regeling te treffen die de privacy van individuen respecteert en mogelijk maakt dat volledig irrelevante informatie wordt geretourneerd en niet behouden", klinkt het. De rechters van Hooggerechtshof hebben verklaard dat Hallett documenten terugstuurt die ze "duidelijk irrelevant" acht. De rechters stelden ook voor dat het Cabinet Office, de Britse variant van het ministerie van Algemene Zaken, zelf aangeeft welk materiaal als irrelevant moet worden beschouwd. De uitspraak betekent niet dat alle berichten integraal openbaar worden gemaakt. De onderzoekscommissie kan bijvoorbeeld besluiten om berichten gedeeltelijk of helemaal niet openbaar te maken.