Kabinetsberaad over asiel begonnen, spanning loopt op

Op het ministerie van premier Mark Rutte is het kabinetsberaad begonnen over het asielvraagstuk. De VVD-leider wilde er bij het binnenlopen nog steeds niet veel over zeggen. "Eerst kijken hoever we komen", zei hij. "Vanavond is een avond die past in een stapsgewijze aanpak."

Net als gisteren vindt het overleg plaats met een groot deel van het kabinet en de vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU).

Op de vraag aan Kaag of het kabinet eruit gaat komen zei zij: "Ik denk dat iedereen van goede wil is. Ik doe mijn best en dat doen we allemaal." Ook Hoekstra wil niet vooruitlopen op een kabinetscrisis. "Wij zijn het verplicht om alles op alles te zetten om eruit te komen."

Premier Rutte werd opgewacht door een grote groep journalisten: