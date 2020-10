Kampong slaat na bewogen week aanval van Pinoké af

De hockeytopper tussen het thuisspelende Pinoké en Kampong, de nummers drie en twee van de Tulp Hoofdklasse, is geëindigd in een ruime 5-2 overwinning voor de gasten. Die blijven daardoor in het spoor van koploper Bloemendaal, dat met 6-0 won bij Hurley.

Kampong heeft een bewogen week achter de rug. Volgens diverse bronnen stond er op 25 september tegen Tilburg een speler op het veld die op basis van de coronamaatregelen niet had mogen meedoen bij de Utrechters. Het onderzoek naar de gang van zaken loopt nog.

Sta-in-de-weg

Terrance Pieters bracht Kampong in het Amsterdamse Bos al na zeven minuten uit een strafcorner aan de leiding en was daarna enkele keren dicht bij een tweede doelpunt. Twee keer vormde de paal een sta-in-de-weg. De 0-2 kwam er na een fraaie Utrechtse aanval alsnog via Bjorn Kellerman.

Dat was het sein voor Pinoké om meer uit de schulp te kruipen. Dat leidde prompt tot veel dreiging en kort voor rust ook een treffer. Nadat de bal uit het doel was gehouden door een Utrechtse voet, benutte Morris de Vilder de strafbal.

Pinoké rook dat er wat mogelijk was en trapte na rust meteen op het gaspedaal. Met resultaat: Dennis Warmerdam liet de 2-2 aantekenen. Nog voor het derde kwart ten einde was, had Pieters echter weer toegeslagen uit een strafcorner.

In het laatste kwart drong Pinoké opnieuw aan, maar kreeg het de kous op de kop. Sander Wijn en Pieters met zijn derde van de middag bezorgden Kampong een toch nog riante 5-2 overwinning.

Van drie naar vijf

Pinoké is door de nederlaag van de derde naar de vijfde plaats gezakt, terwijl Kampong zich op twee punten achterstand van Bloemendaal handhaaft. De koploper bleef ook in speelronde zes zonder averij. Hurley kreeg in eigen huis een 6-0 nederlaag te slikken.