Eigen politie voor de Zeeuwse havens: 'Mooi begin, maar nog niet genoeg'

Volgens Omroep Zeeland werden in dat havengebied dit jaar tot nu toe 31 uithalers aangehouden en is minstens 4500 kilo cocaïne onderschept. Gisteren vond de douane er nog zo'n 1500 kilo cocaïne, volgens het Openbaar Ministerie de grootste partij drugs die dit jaar in de provincie is gevonden .

De Zeeuwse havenpolitie wordt onder meer ingezet tegen 'inklimmers' die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen te reizen of zogenoemde uithalers, die cocaïne uit containers in de haven proberen te halen. Drugscriminaliteit is een groeiend probleem in de Zeeuwse havens, en vooral Vlissingen heeft ermee te maken.

De Zeeuwse havens hebben vanaf vandaag een eigen zeehavenpolitie. Een eigen eenheid, zoals Rotterdam ook heeft, is een langgekoesterde wens die nu in vervulling is gegaan door extra geld van het Rijk, schrijft Omroep Zeeland .

Vorig jaar november werd duidelijk dat het ministerie van Justitie en Veiligheid bijna 30 miljoen euro uittrekt om internationale drugssmokkel via Nederlandse havens aan te pakken. Zo'n vier miljoen is naar de regio Zeeland-West-Brabant gegaan. Daarvan gaat 1,2 miljoen euro naar een eigen zeehavenpolitie. De rest van het geld gaat naar zaken als meer cameratoezicht, hogere hekken, biometrische toegangspoorten en het trainen van havenmedewerkers om ze weerbaarder te maken.

Mooie start

Hoewel de betrokken partijen blij zijn met het extra geld, hadden ze eigenlijk gehoopt op meer. Het betekent dat nog niet alle wensen in vervulling kunnen gaan, zegt districtschef van de politie Joost Manusama tegen Omroep Zeeland.

"We hadden gehoopt dat we nog iets meer geld zouden krijgen van Den Haag en dus een groter zeehavenpolitieteam hadden kunnen formeren. We hebben uitgezocht dat een team van 50 tot 55 mensen eigenlijk noodzakelijk zou zijn", legt hij uit. "Maar ik vind het een mooie start dat we nu kunnen beginnen met 25 politiemensen."

Ook Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele en voorzitter van de havendriehoek, kijkt naar Den Haag. "Er ligt een rol voor het Rijk voor voldoende financiële middelen om echt het verschil te kunnen maken én voor een goede samenwerking met onze buurlanden. We moeten voorkomen dat we door verschillende plannen de ene haven aantrekkelijker maken dan de andere."

Grotere zichtbaarheid

De Zeeuwse eenheid bestaat uit rechercheurs, agenten die in de havens surveilleren en zogenaamde Intell-mensen die informatie verzamelen en analyseren. Zij zijn actief in de havengebieden van Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk. Door een eigen zeehavenpolitie wordt de zichtbaarheid in het havengebied groter en is er meer ruimte voor opsporingsonderzoek, zegt Manusama.

"De douane is de dienst die de ladingen in de haven controleert en gevonden cocaïne in beslag neemt. Wij gaan vervolgens verdachten opsporen en proberen barrières op te werpen om het minder interessant te maken voor criminelen om hier hun slag te slaan."

Of extra capaciteit bij de politie gaat helpen, is nu nog onduidelijk. Zo is het volgens Manusama lastig te zeggen of criminele activiteiten daardoor vaker aan het licht komen of dat Vlissingen tegenwoordig populair is onder drugscriminelen. "We zijn met een onderzoek bezig om te kijken of er verschuivingseffecten zijn, dus ik kan daar nog niet heel veel over zeggen."