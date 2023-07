Pogacar opgelucht na ritzege in Tour: 'Ik dacht, we kunnen onze koffers pakken'

"Of ik gisteren bezorgd was? Wie zou dat niet zijn? Wat Jonas liet zien, was ongelooflijk", reageerde ritwinnaar Pogacar. "Toen Jumbo-Visma vandaag op de Tourmalet het heft in handen nam, dacht ik even: het gaat weer gebeuren, we kunnen onze koffers pakken."

Maar het liep anders: Pogacar kon dit keer wel volgen, verraste Vingegaard in de steile slotkilometers en pakte 24 seconden - de helft van zijn tijdverlies van woensdag - terug.

"Gelukkig had ik vandaag wel goede benen en kon ik redelijk makkelijk volgen", aldus de Sloveen. Van wraak of revanche op de Deen wil hij niet spreken: "Dat zou ik niet zeggen. Ik heb tijd teruggepakt en ben opgelucht. Ik voel me veel beter nu."

Opgedragen aan vriendin

Woensdag zei Pogacar nog dat de hersenschudding die zijn vriendin Urska Zigart opliep in de Giro Donne voor hem belangrijker was dan het tijdverlies. Zijn etappezege van donderdag droeg hij dan ook op aan zijn vriendin. "Urska is inmiddels alweer thuis. Zij heeft me alle kracht gegeven."

De overwinning in Cauterets was zijn tiende etappezege in de Tour. "Ik kom eraan, Mark!", zei Pogacar met een knipoog naar Mark Cavendish, die deze ronde op een ongeëvenaarde 35ste etappezege aast. "Nee hoor, grapje. Het verschil nu is bijna perfect. Deze Tour wordt een geweldig gevecht."