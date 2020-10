Ulissi houdt Sagan heuvelop van eerste Giro-ritzege af

Na de eerste etappe is ook de tweede rit van de Giro d'Italia in Italiaanse handen gevallen. Diego Ulissi van UAE Team Emirates versloeg in een sprint bergop de drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Sagan (BORA-hansgrohe) wist met een enorme krachtsinspanning in het wiel te komen, maar voor de sprint had hij geen puf meer. De Slowaak won al etappes in de Tour de France (twaalf) en de Vuelta a España (vier) en zou zijn debuut in de Giro ook dolgraag willen omlijsten met een etappezege.

De finish lag zondag op een heuvel en het was de vraag of de sterke sprinters die konden overleven. Emirates voerde het tempo flink op en topfavoriet Michael Matthews kon niet volgen, waarop Ulissi de benen nam.

Filippo Ganna, de Italiaan die zaterdag de openingstijdrit won , behield de leiding in het klassement en dus ook de roze trui. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman, de Nederlandse troeven voor de eindzege, finishten in het peloton.

De Nederlander die het meest in beeld was in de rit over 149 kilometer op Sicilië was Etienne van Empel. Hij vormde samen met Thomas De Gendt, Ben Gastauer, Mattia Bais en Alessandro Tonelli een kopgroep, die acht kilometer voor de finish werd ingelopen.

Zwaartepunt Giro ligt in de slotweek

Maandag finisht de Giro na een lange slotklim op de flanken van de Etna. Het echte zwaartepunt van de ronde ligt echter in de slotweek met tal van iconische Noord-Italiaanse beklimmingen.

Ergens in dat schema zullen Kruijswijk (44ste) en Kelderman (30ste) in de aanval moeten gaan om te kunnen stijgen in het klassement. Ze staan al meer dan een minuut achter op topfavoriet Geraint Thomas. Aleksandr Vlasov, een andere kanshebber, stapte zondag ziek af.