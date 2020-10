Ulissi houdt Sagan heuvelop van eerste Giro-overwinning af

Na de eerste etappe is ook de tweede rit van de Giro d'Italia in Italiaanse handen gevallen. Diego Ulissi van UAE Team Emirates versloeg in een sprint bergop de drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Filippo Ganna, de Italiaan die zaterdag de openingstijdrit won, behield de leiding in het klassement en dus ook de roze trui. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman, de Nederlandse troeven voor de eindzege, finishten in het peloton. Sagan succesvol in Tour en Vuelta, nu Giro nog De finish lag zondag op een heuvel en het was de vraag of de sterke sprinters die konden overleven. Emirates voerde het tempo flink op en topfavoriet Michael Matthews kon niet volgen, waarop Ulissi de benen nam. Sagan (BORA-hansgrohe) wist met een enorme krachtsinspanning in het wiel te komen, maar voor de sprint had hij geen puf meer. De Slowaak won al etappes in de Tour de France (twaalf) en de Vuelta a España (vier) en debuteert nu in de Giro.

Peter Sagan - Pro Shots