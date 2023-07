'Tunesië deporteert honderden migranten uit havenstad'

De Tunesische politie heeft honderden migranten onder dwang van de havenstad Sfax naar een verlaten gebied bij de Libische grens gebracht. Dat blijkt uit getuigenissen van migranten tegen meerdere internationale media.

In Sfax leven duizenden illegale migranten uit sub-Sahara-landen, die hopen op een oversteek naar Europa. De laatste tijd waren er geregeld gewelddadige confrontaties met de inwoners. Deze week nog werd een 41-jarige Tunesiër doodgestoken. Drie verdachten uit Kameroen zitten daarvoor vast.

Sinds de steekpartij is de weerstand tegen de migranten alleen maar toegenomen. Er zijn berichten over wraakacties van inwoners die zwarte migranten verwonden. Ook gingen inwoners de afgelopen dagen de straat op met de oproep aan de autoriteiten om de migranten uit te zetten.

Volgens diverse media gebeurt dat laatste nu. Op beelden is te zien dat ordetroepen zwarte mensen uit hun huis halen en naar politieauto's leiden.

Niemandsland

Meerdere migranten zeggen dat ze inmiddels in een "niemandsland" bij de Libische grens zijn, zo'n 300 kilometer verderop. Ze zouden worden omringd door Libische en Tunesische militairen.

De Tunesische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de berichten, maar een parlementslid uit Sfax heeft wel bevestigd dat er mensen zijn uitgezet. Volgens hem zijn ongeveer 1200 migranten weggebracht naar de grens met Libië en Algerije en wordt daar gezorgd voor voedsel en medicijnen. Er moet nog worden bepaald wat er met hen gebeurt, zegt het parlementslid.

Europese Unie

Tunesië is een belangrijk doorreisland voor mensen die naar Europa willen, vooral vanwege de gunstige ligging. Om die reden wil de Europese Unie hulp van Tunesië om de migratie in te dammen, in ruil voor honderden miljoenen euro's.

Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over zo'n deal. Ze noemen de Tunesische president Saied een autocraat met wie Europa geen zaken moet doen.