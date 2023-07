In de Franse banlieues wordt het beleid van Macron als mislukking bestempeld

Drie jongens hangen rond in de portiek van een afbladderende flat. Eén zit wijdbeens op een plastic stoel: hij blokkeert de ingang. Bij hem kan je drugs bestellen. Op het parkeerterrein ernaast staan twee uitgebrande autowrakken.

Op straat ligt vuilnis opgestapeld. Twee meisjes met lange traditionele jurken en hoofddoeken gaan op een elektrische step voorbij. Als een jongen op een brommer een tv-camera ziet, roept hij: "Oprotten!"

Clichy-sous-Bois, ten oosten van Parijs, is bekend en berucht. Hier begonnen in 2005 de banlieuerellen die destijds in heel Frankrijk wekenlang duurden. En ook vorige week waren er opnieuw gewelddadigheden, nadat een agent in Nanterre een 17-jarige jongen had doodgeschoten. Het stadhuis in Clichy-sous-Bois werd door jongeren aangevallen en er werd geprobeerd brand te stichten.

In de gemeente leeft bijna de helft van de inwoners onder de armoedegrens. De werkloosheid is er twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De schooluitval is enorm. Clichy-sous-Bois is met al zijn problemen een treurig voorbeeld van de stand van zaken in de banlieues, de voorsteden van de grote steden.

Kleine stapjes

De problemen in die achterstandswijken zijn niet nieuw en ze zijn al heel vaak benoemd en beschreven. In 2018 verscheen er een lijvig adviesrapport, waar president Macron persoonlijk om had gevraagd. Er stond exact in wat er misgaat, wat er aan gedaan kan worden en wat dat zal kosten. Het was het inmiddels beroemde rapport-Borloo, vernoemd naar oud-minister Jean-Louis Borloo.

Zijn adviezen richtten zich op 1500 achterstandswijken waar zo'n zes miljoen Fransen wonen. Borloo kwam met suggesties voor meer agenten, meer openbaar vervoer, en meer leraren, maar ook met 'kleine' stapjes: help jongeren met het halen van hun rijbewijs, steun moeders die wijkwerk doen, zet sportactiviteiten op.