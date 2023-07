Nederlandse cricketers plaatsen zich voor WK na knappe zege op Schotland

De Nederlandse cricketers hebben zich op imposante wijze geplaatst voor het WK later dit jaar in India. Oranje had in het laatste groepsduel met Schotland een dikke zege nodig en daarin slaagde het dankzij Bas de Leede.

De Schotten kwamen ondanks vijf wickets van De Leede tot een flink totaal van 277 runs. De Nederlandse ploeg had zelf slechts een beperkte hoeveelheid tijd (44 overs) om tot het totaal van de tegenstander te komen. Op een gegeven moment leek de hoop verloren, maar De Leede zorgde voor de ommekeer met een ongekende slagbeurt.

Met een score van 123 runs (7x4, 5x6) zorgde hij ervoor dat Nederland met 7 ballen te gaan het ticket binnen had.

'Groot feest vanavond'

"We keken waar we halverwege wilden zijn en daarna zijn we er vol voor gegaan", zei De Leede bij Sky Sports. "We wilden het maximale uit elke over halen en dan zouden we wel zien waar we zouden eindigen. Het gaat één groot feest worden vanavond", aldus de zoon van oud-international Tim de Leede.

Nederland plaatst zich zo voor het eerst sinds 2011 weer voor het WK. Nog nooit kwam Nederland verder dan de eerste ronde.