AZ geeft in krankzinnig duel bij Sparta 4-0 voorsprong uit handen

Het had nog mooier kunnen worden, maar de voor Oranje geselecteerde Teun Koopmeiners knalde vanaf elf meter op de lat. De penalty was toegekend na hands van Mica Pinto.

Met hulp van AZ-doelman Marco Bizot wist Sparta na rust drie keer toe te slaan. Eerst schoot de door FC Groningen begeerde Abdou Harroui een indirecte vrije trap in het strafschopgebied tegen de touwen. Vervolgens stond Bizot te slapen bij een poging van ver van Dirk Abels.

AZ en Bizot leken wakker geschud en lieten Sparta aanvankelijk niet nog dichterbij komen, al verdween in de slotfase een inzet van Lennart Thy via het been van Koopmeiners bijna in het doel.