Van de Zandschulp na vijfsetter naar tweede ronde Wimbledon, Brouwer onderuit bij debuut

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich ten koste van de Chinees Zhang Zhizhen naar de tweede ronde van Wimbledon geslagen. De 27-jarige Nederlander moest wel flink aan de bak in Londen, want hij had vijf sets en vier uur nodig om de nummer 52 van de wereld te verslaan: 2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6, 6-2. Wimbledon-debutant Gijs Brouwer was iets sneller klaar. Na twee uur en een kwartier dapper gevochten te hebben tegen Alexander Zverev, won de Duitser in drie sets, 4-6, 6-7 (4), 6-7 (5). Eerste zege sinds 22 april Voor Van de Zandschulp, de nummer 44 van de wereld, was het zijn eerste zege sinds 22 april en bovendien zijn eerste overwinning sinds de samenwerking met coach Sven Groeneveld. Van de Zandschulp en Brouwer kwamen pas voor het eerst in actie deze week. De twee zouden dinsdag al spelen, maar de partijen werden telkens uitgesteld vanwege de regen in Londen.

Wimbledon bij de NOS In Londen wordt tot en met 16 juli op The All England Lawn Tennis and Croquet Club het derde grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.

Dubbele fouten en andere slordigheden kostten Van de Zandschulp de eerste set. Toen Zhang een set later op 4-1 kwam, werd het penibel voor de de Veenendaler. Van de Zandschulp kwam echter plots in zijn ritme en trok die lijn door tot set vier. Daarna kwam hij een nieuw dipje knap te boven, voordat hij in de vijfde set de partij helemaal naar zich toetrok.

Zhang Zhizhen voor zijn partij tegen Botic van de Zandschulp - Reuters

Van de Zandschulp reikte vorig jaar tot de achtste finales in Londen, waarin hij boog voor Rafael Nadal. Dit keer heeft hij door een blessure aan zijn rechtervoet lage verwachtingen voor het derde grandslamtoernooi van het jaar. Mede door die blessure ging hij bij zijn vorige vijf toernooien meteen in de eerste ronde onderuit. Daarvoor haalde hij nog de finale van het ATP-toernooi in München. Na zijn winst op Zhang mag Van de Zandschulp zich nu op gaan maken voor een wedstrijd tegen Alejandro Davidovich. De als 31ste geplaatste Spanjaard was eerder op de dag na een uur en drie kwartier al klaar met de Fransman Arthur Fils.

Brouwer weert zich kranig Brouwer kan terugkijken op een bevredigend Wimbledon-debuut. De qualifier (ATP-153) speelde goed tegen Zverev, maar genoeg voor setwinst was het net niet. De 27-jarige Brouwer reikte vorig jaar bij zijn grandslamdebuut op de US Open tot de tweede ronde en liet zich nu ook zien. Al in de tweede game kreeg hij twee breekkansen, maar die wist hij niet te benutten. Bij een voorsprong van 6-5 kreeg hij nog eens twee kansen op de service van Zverev, maar de Duitser werkte de setpunten weg. Op zijn eerste setpunt sloeg de Nederlander een return net uit, op zijn tweede gleed hij tijdens een rally uit.

Gijs Brouwer in zijn partij tegen Alexander Zverev - Reuters